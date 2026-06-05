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Jefferies & Company Inc.

TUI Hold

20:11 Uhr
TUI Hold
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tui von 8,20 auf 7,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit deutlich gesenkten operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) trug James Wheatcroft am Montag dem bereits im April gesenkten Jahresziel des Reisekonzerns Rechnung./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Hold

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,76 €		 Abst. Kursziel*:
3,52%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,37%
Analyst Name:
James Wheatcroft 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

20:11 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 TUI Overweight Barclays Capital
18.05.26 TUI Overweight Barclays Capital
14.05.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
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