JP Morgan Chase & Co.

TUI Overweight

10:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Diese seien ordentlich ausgefallen, schrieb Karan Puri in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die für die Sommersaison gebuchten Umsätze hätten sich moderat verbessert. In den vergangenen vier Wochen hätten die Buchungen kräftiger zugelegt, viele Reisende buchten kurzfristiger vor der Abreise./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:52 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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