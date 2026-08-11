TUI Aktie
Marktkap. 3,81 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
AI Analyse
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Diese seien ordentlich ausgefallen, schrieb Karan Puri in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die für die Sommersaison gebuchten Umsätze hätten sich moderat verbessert. In den vergangenen vier Wochen hätten die Buchungen kräftiger zugelegt, viele Reisende buchten kurzfristiger vor der Abreise./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
12,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
7,72 €
|Abst. Kursziel*:
61,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
7,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
71,19%
|
Analyst Name:
Karan Puri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|12:06
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|18.05.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|12:06
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:21
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08.06.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research