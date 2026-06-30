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Marktkap. 23,28 Mrd. EUR

KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
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WKN A3CMNS

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ISIN DK0061539921

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Symbol VWSYF

Deutsche Bank AG

Vestas Wind Systems A-S Hold

09:46 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Hold
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
25,28 EUR 0,60 EUR 2,43%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 190 auf 200 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers am 12. August dürften eine weiter gute Entwicklung bei landgestützten Anlagen sowie eine bessere Auslastung bei Offshore-Anlagen belegen, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,46 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,88 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:46 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
08:11 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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