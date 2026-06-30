Deutsche Bank AG

Vestas Wind Systems A-S Hold

09:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 190 auf 200 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers am 12. August dürften eine weiter gute Entwicklung bei landgestützten Anlagen sowie eine bessere Auslastung bei Offshore-Anlagen belegen, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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