Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 15,72 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller sei hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Wichtig sei aber, dass die Dynamik beim Auftragseingang im laufenden Quartal stark erscheine./la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 09:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 09:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
195,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
15,31 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
