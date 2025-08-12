Bernstein Research

Vestas Wind Systems A-S Outperform

12:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller sei hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Wichtig sei aber, dass die Dynamik beim Auftragseingang im laufenden Quartal stark erscheine./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 09:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 09:43 / UTC

