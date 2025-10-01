RBC Capital Markets

Vestas Wind Systems A-S Outperform

11:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 dänischen Kronen belassen. Analyst Colin Moody verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Medienberichte, denen zufolge der Windkraftanlagen-Hersteller Pläne für die Eröffnung einer Offshore-Rotorblattfabrik in Polen im Jahr 2026 auf Eis gelegt hat. Dabei werde als Hauptgrund eine schleppende Nachfrage in Europa genannt. Dies sei negativ für die Stimmung und unterstreiche die fortgesetzten Herausforderungen für den Offshore-Markt, kommentierte er./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 02:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 02:58 / EDT

