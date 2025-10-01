Vestas Wind Systems A-S Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 dänischen Kronen belassen. Analyst Colin Moody verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Medienberichte, denen zufolge der Windkraftanlagen-Hersteller Pläne für die Eröffnung einer Offshore-Rotorblattfabrik in Polen im Jahr 2026 auf Eis gelegt hat. Dabei werde als Hauptgrund eine schleppende Nachfrage in Europa genannt. Dies sei negativ für die Stimmung und unterstreiche die fortgesetzten Herausforderungen für den Offshore-Markt, kommentierte er./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 02:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 02:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
150,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
17,09 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,29 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
