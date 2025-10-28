Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 16,52 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 5. November, nach der Prognoseanhebung von Konkurrent Nordex und mit Blick auf die von Vestas zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen habe er seine Schätzungen für den Windturbinenhersteller aktualisiert, schrieb Akash Gupta in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Fokus sollte indes auf den Wachstumszielen liegen, die die Dänen in Richtung 5 bis 6 Prozent nach bisher 4 bis 7 Prozent konkretisieren dürften./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 20:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
164,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
17,41 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
