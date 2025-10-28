DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.424 -0,1%Top 10 Crypto 15,74 +4,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.449 +0,5%Euro 1,1632 -0,2%Öl 64,54 +0,1%Gold 3.993 +1,3%
Vestas Wind Systems A-S Aktie

Marktkap. 16,52 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

08:01 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
17,46 EUR 0,16 EUR 0,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 5. November, nach der Prognoseanhebung von Konkurrent Nordex und mit Blick auf die von Vestas zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen habe er seine Schätzungen für den Windturbinenhersteller aktualisiert, schrieb Akash Gupta in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Fokus sollte indes auf den Wachstumszielen liegen, die die Dänen in Richtung 5 bis 6 Prozent nach bisher 4 bis 7 Prozent konkretisieren dürften./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 20:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
164,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
17,41 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

08:01 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Vestas Wind Systems A-S Buy UBS AG
20.10.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
14.10.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
03.10.25 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

dpa-afx VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
finanzen.net Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
dpa-afx Iberdrola startet letzten Windpark vor Rügen - Aktie leichter
finanzen.net September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie
finanzen.net Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung
dpa-afx Orsted-Aktie bricht ein - Siemens Energy & Co. tiefrot: Pläne für Kapitalerhöhung nach US-Baustopp bekräftigt
finanzen.net US-Steuergesetz bringt Rückenwind für grüne Energiewerte: Aktien von Vestas, SMA Solar und Nordex steigen kräftig
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
Benzinga Vestas Wind Systems Earnings Analysis: Q4 Recap
Benzinga Earnings Breakdown: Vestas Wind Systems Q4
Benzinga Vestas Wind Systems Earnings Report: Q4 Overview
