NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 5. November, nach der Prognoseanhebung von Konkurrent Nordex und mit Blick auf die von Vestas zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen habe er seine Schätzungen für den Windturbinenhersteller aktualisiert, schrieb Akash Gupta in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Fokus sollte indes auf den Wachstumszielen liegen, die die Dänen in Richtung 5 bis 6 Prozent nach bisher 4 bis 7 Prozent konkretisieren dürften./rob/gl/ag

