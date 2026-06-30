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ISIN DK0061539921

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Symbol VWSYF

JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

08:11 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
25,21 EUR 0,53 EUR 2,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 251 Kronen auf "Overweight" belassen. Der Windturbinenhersteller habe für das zweite Quartal eine gut 150-prozentige Steigerung des Großaufträge-Volumens gegenüber dem niedrigen Vergleichswert aus dem Vorjahr berichtet, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Dafür seien ausschließlich Anlagen auf dem Festland verantwortlich. Die annähernde Volumenverdoppelung gegenüber dem ersten Quartal verdanke sich vor allem Aufträgen aus Deutschland und den USA. Gupta schraubte seine Prognose für das gesamte Auftragsvolumen mit Anlagen auf dem Festland im zweiten Quartal etwas nach oben. Er sieht sich damit nun noch etwas mehr als zuvor über dem Konsens./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
251,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,46 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
196,63 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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