VINCI Aktie
Marktkap. 66,67 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der französische Mischkonzern habe erstaunlich stark abgeschnitten, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dank der guten Entwicklung in allen wesentlichen Sparten habe das operative Ergebnis die Markterwartung übertroffen./rob/la/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
142,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
122,80 €
|Abst. Kursziel*:
15,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
124,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,38%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|16.07.26
|VINCI Outperform
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|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
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|14:21
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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