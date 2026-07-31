VINCI Aktie
Marktkap. 68,05 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 139 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall erhöhte die Schätzungen für die operativen Ergebnisse des Bau- und Infrastrukturkonzerns um rund drei Prozent. Sie begründete dies in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Erwartungen höherer Margen im Geschäft mit Konzessionen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Neutral
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
143,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
124,40 €
|Abst. Kursziel*:
14,95%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
124,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,91%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
148,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|10:41
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10:41
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.