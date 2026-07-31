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VINCI Aktie

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VINCI Aktien-Sparplan
124,45 EUR +2,15 EUR +1,76 %
STU
115,71 CHF +1,32 CHF +1,16 %
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Marktkap. 68,05 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
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WKN 867475

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ISIN FR0000125486

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Symbol VCISF

JP Morgan Chase & Co.

VINCI Neutral

10:41 Uhr
VINCI Neutral
Aktie in diesem Artikel
VINCI
124,45 EUR 2,15 EUR 1,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 139 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall erhöhte die Schätzungen für die operativen Ergebnisse des Bau- und Infrastrukturkonzerns um rund drei Prozent. Sie begründete dies in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Erwartungen höherer Margen im Geschäft mit Konzessionen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Neutral

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
143,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
124,40 €		 Abst. Kursziel*:
14,95%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
124,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,91%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
148,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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