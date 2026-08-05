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ISIN NL0000395903

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Symbol WOLTF

Goldman Sachs Group Inc.

Wolters Kluwer Neutral

08:16 Uhr
Wolters Kluwer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
70,24 EUR -0,30 EUR -0,43%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 71 auf 73 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch die weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnisse des ersten Halbjahrs würfen einige Fragen auf, schrieb Adam Berlin am Mittwochabend. An erster Stelle nennt der Experte die Frage nach dem Grund für den Abschwung im Bereich der Plattformen zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Insgesamt hob er aber seine Schätzungen für den Informationsdienstleister an und trug der geringeren Aktienanzahl Rechnung./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Neutral

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
73,36 €		 Abst. Kursziel*:
-0,49%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
70,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,93%
Analyst Name:
Adam Berlin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:16 Wolters Kluwer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:11 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
05.08.26 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
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