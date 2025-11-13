adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die adidas-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 164,80 EUR.

Die adidas-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 164,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 166,10 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 164,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 165,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 136.335 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 60,07 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,89 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 235,50 EUR für die adidas-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,63 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,52 EUR je adidas-Aktie.

