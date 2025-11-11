DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.477 -0,2%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.129 +0,3%
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

11.11.25 20:23 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Mit einem Kurs von 290,33 USD zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 20:08 Uhr bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 290,33 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 291,09 USD aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 287,36 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 287,76 USD. Bisher wurden heute 3.136.191 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,41 USD. Dieser Kurs wurde am 31.10.2025 erreicht. Gewinne von 0,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 51,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,556 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 292,20 USD.

Am 29.10.2025 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 102,55 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 88,25 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 03.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,56 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

