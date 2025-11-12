DAX24.351 +1,1%Est505.778 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.371 +1,7%Euro1,1572 -0,1%Öl64,61 -0,8%Gold4.126 ±-0,0%
ANALYSE-FLASH: Barclays startet Wacker Chemie mit 'Equal Weight' - Ziel 69 Euro

12.11.25 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
63,95 EUR -0,55 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von WACKER CHEMIE bei einem Kursziel von 69 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Die Bayern seien unter Europas Spezialchemieunternehmen noch spezieller, schrieb Anil Shenoy am Dienstagnachmittag. Die Anlagestory hänge von spezifischen Faktoren ab, und das Chance-Risiko-Profil sollte über Szenarien ermessen werden. Im Optimalfall hält Shenoy eine Kursverdopplung für möglich, nämlich bei einem positiven Ausgang der US-Prüfung von Zöllen gemäß Section 232. Im negativen Szenario sieht er allerdings 30 Prozent Korrekturgefahr./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

