ANALYSE-FLASH: UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 247 Dollar

06.01.26 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
385,05 EUR -4,90 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Herstellers von Elektrofahrzeugen seien im vierten Quartal sowohl auf Quartalssicht als auch auf Jahressicht um fast ein Sechstel zurückgegangen, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie lägen um rund ein Prozent unter den von Tesla erhobenen Markterwartungen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

