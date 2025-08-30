DAX23.825 +0,5%ESt505.399 +0,6%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.401 +1,1%Euro1,1693 -0,2%Öl67,07 +0,8%Gold3.645 +0,5%
Analystenkommentare

Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen - HENSOLDT- und RENK-Aktien stabilisieren sich

10.09.25 10:27 Uhr
Erholungsphase: Rheinmetall-Aktie nach klaren Kaufempfehlungen fester - HENSOLDT und RENK stabilisieren sich | finanzen.net

Nach einer kurzen Schwächephase legen deutsche Rüstungsaktien wieder zu. Analysten zeigen sich besonders für Rheinmetall optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
92,00 EUR 2,15 EUR 2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
69,57 EUR 1,68 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.809,00 EUR 39,00 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Rüstungsaktien nach Schwächephase wieder höher
• Analysten bleiben optimistisch für Rheinmetall
• HENSOLDT bereits hoch bewertet

Rüstungsaktien mit Erholung: Schwächephase beendet?

Die deutschen Rüstungstitel zeigten in den letzten Handelstagen eine ungewohnte Schwäche. So gehörten Rheinmetall, HENSOLDT und RENK am Dienstag zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Rheinmetall gab um 0,67 Prozent auf 1.779,00 Euro nach, während HENSOLDT mit 2,16 Prozent auf 90,65 Euro und RENK mit 2,06 Prozent auf 67,87 Euro noch deutlichere Einbußen hinnehmen mussten. Diese kurzfristige Schwächephase erfolgt nach einer beeindruckenden Rallye seit Jahresbeginn - Rheinmetall konnte seit Anfang des Jahres um 191,06 Prozent zulegen und liegt aktuell sogar 246,75 Prozent über dem Vorjahreswert.

Am Mittwoch sieht das Marktumfeld für Rüstungstitel wieder positiv aus. Die Rheinmetall-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,96 Prozent auf 1.796,00 Euro, während es für die Papiere von Branchenkollegen HENSOLDT um 0,11 Prozent aufwärts geht auf 90,75 Euro. Die Anteilsscheine von RENK zeigen sich derweil 1,56 Prozent höher bei 68,93 Euro.

Analysten weiter positiv

Trotz kurzfristiger Kursrückgänge bleiben Analysten für Rheinmetall äußerst optimistisch. Die britische Bank Barclays nahm den Rüstungskonzern am Dienstagmorgen neu in ihre Bewertung auf und versah die Aktie direkt mit einem "Overweight"-Rating. Das Kursziel wurde mit 2.050 Euro deutlich über dem aktuellen Niveau angesetzt.
Das US-Analysehaus Jefferies bestätigte ebenfalls seine Kaufempfehlung mit einem noch höheren Kursziel von 2.250 Euro.

Für HENSOLDT fällt die Einschätzung verhaltener aus - Barclays vergibt hier nur ein "Equal-weight"-Votum mit einem Kursziel von 88 Euro und weist auf die bereits sehr hohe Bewertung hin.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
