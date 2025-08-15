Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend leichter

Apple im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 236,29 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 236,29 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 235,56 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.484.292 Apple-Aktien.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD. Gewinne von 10,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 235,55 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 94,04 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 85,78 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,37 USD je Apple-Aktie.

