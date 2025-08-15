DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.152 -0,1%Euro1,1708 -0,4%Öl66,45 +0,3%Gold3.631 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich in Rot -- Wall Street schließt freundlich -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an Mistral -- CaliberCos, DHL, VW, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Warum sich der Euro zum Dollar am Dienstag etwas tiefer bewegt Warum sich der Euro zum Dollar am Dienstag etwas tiefer bewegt
UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Apple im Fokus

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend leichter

09.09.25 20:24 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 236,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
200,00 EUR -1,90 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 236,29 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 235,56 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.484.292 Apple-Aktien.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD. Gewinne von 10,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 235,55 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 94,04 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 85,78 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,37 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NVIDIA-Aktie zwischen Hype und Risiko: 5-Billionen-Dollar-Vision oder nächste Blase?

Trading Idee: Apple - Korrektur und Hochlauf bis 250 Dollar?

Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Apple NeutralUBS AG
07.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025Apple NeutralUBS AG
03.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Apple NeutralUBS AG
07.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025Apple NeutralUBS AG
03.09.2025Apple NeutralUBS AG
02.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen