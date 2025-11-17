Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 267,41 USD.

Die Apple-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 267,41 USD. Die Apple-Aktie sank bis auf 266,65 USD. Bei 268,93 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.628.058 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 277,32 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 169,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit Abgaben von 36,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 272,00 USD angegeben.

Apple gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 102,47 Mrd. USD gegenüber 94,93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,23 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung