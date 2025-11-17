DAX23.584 -1,2%Est505.640 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.810 -0,4%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,18 -0,2%Gold4.060 -0,5%
Blick auf Apple-Kurs

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Kurseinbußen

17.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 270,13 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 270,13 USD. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 267,00 USD ein. Mit einem Wert von 268,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.327.756 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 277,32 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 2,66 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 37,36 Prozent wieder erreichen.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 272,00 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 102,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94,93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,23 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

