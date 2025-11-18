Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple fällt am Nachmittag
Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 266,75 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 266,75 USD. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 266,48 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 270,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.175.338 Apple-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 277,32 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 3,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 36,56 Prozent wieder erreichen.
Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 272,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 0,97 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 102,47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 94,93 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,23 USD je Aktie aus.
