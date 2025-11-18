DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 +0,7%Nas22.504 -0,9%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1580 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.068 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Becton Dickinson - Medizintechnik- und Life-Sciences-Spezialist profitiert von Nachzieheffekten! Becton Dickinson - Medizintechnik- und Life-Sciences-Spezialist profitiert von Nachzieheffekten!
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Apple im Fokus

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple fällt am Nachmittag

18.11.25 16:08 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple fällt am Nachmittag

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 266,75 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
231,70 EUR 1,90 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 266,75 USD. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 266,48 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 270,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.175.338 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 277,32 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 3,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 36,56 Prozent wieder erreichen.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 272,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 0,97 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 102,47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 94,93 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Depot kräftig umgeschichtet: So investierte Starinvestor George Soros im dritten Quartal 2025

NVIDIA-Aktie komplett verkauft: Peter Thiel passt Portfolio an und warnt vor KI-Blase

Trading Idee: Apple - Weiter auf dem Weg zur 300-Dollar-Marke

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Apple NeutralUBS AG
10.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Apple KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Apple NeutralUBS AG
10.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
03.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen