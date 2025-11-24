DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.840 +1,9%Euro1,1528 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend fester

24.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Apple gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 276,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
239,75 EUR 4,25 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 276,05 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 276,51 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 271,04 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.399.799 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 01.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 277,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 169,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,00 USD an.

Am 30.10.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,47 Mrd. USD im Vergleich zu 94,93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Apple wird am 29.01.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

