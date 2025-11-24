Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend fester
Die Aktie von Apple gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 276,05 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 276,05 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 276,51 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 271,04 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.399.799 Apple-Aktien umgesetzt.
Am 01.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 277,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 169,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,00 USD an.
Am 30.10.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,47 Mrd. USD im Vergleich zu 94,93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Apple wird am 29.01.2026 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Ein ETF reicht nicht? So bauen Anleger ihr Portfolio richtig auf
NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 1000 Words / shutterstock
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen