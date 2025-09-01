AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 118,20 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 118,20 GBP. Die AstraZeneca-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 118,18 GBP ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,42 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.893 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 133,38 GBP erreichte der Titel am 04.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 23,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,43 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 lud AstraZeneca zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,82 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,25 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 9,11 USD im Jahr 2025 aus.

