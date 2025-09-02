AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca zeigt sich am Mittwochmittag fester

AstraZeneca im Fokus

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 120,96 GBP zu.

Die AstraZeneca-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 120,96 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 121,12 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 119,76 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 151.007 AstraZeneca-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 04.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,27 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 26,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,43 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,72 GBP für die AstraZeneca-Aktie.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,98 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 10,82 Mrd. GBP gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

