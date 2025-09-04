DAX23.793 +0,1%ESt505.354 +0,1%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.653 +1,7%Euro1,1683 +0,3%Öl66,68 -0,3%Gold3.546 ±-0,0%
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Freitagvormittag im Minus

05.09.25 09:26 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 121,38 GBP abwärts.

AstraZeneca PLC
140,60 EUR 0,10 EUR 0,07%
Um 09:07 Uhr rutschte die AstraZeneca-Aktie in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 121,38 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 121,10 GBP. Bei 121,70 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 25.576 AstraZeneca-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2024 bei 130,68 GBP. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 7,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (95,74 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 21,12 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,43 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,72 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie eingenommen. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,82 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau

AstraZeneca-Aktie im Plus: AstraZeneca will Milliarden in den USA investieren

