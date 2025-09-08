AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 119,14 GBP nach.

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 119,14 GBP. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 118,88 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,98 GBP. Bisher wurden heute 115.043 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 127,12 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 6,28 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,74 GBP am 10.04.2025. Abschläge von 19,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,24 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,72 GBP aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,82 Mrd. GBP im Vergleich zu 10,25 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,11 USD je Aktie belaufen.

