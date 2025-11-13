AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 134,20 GBP abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die AstraZeneca-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 134,20 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 133,20 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 134,40 GBP. Bisher wurden heute 320.573 AstraZeneca-Aktien gehandelt.
Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,48 GBP an. Gewinne von 0,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 28,66 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,29 GBP je AstraZeneca-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 06.11.2025. Das EPS belief sich auf 1,22 GBP gegenüber 0,71 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,27 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,43 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden.
Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,17 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie
AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline
Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung
Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
Analysen zu AstraZeneca PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|06.11.2025
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.2025
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen