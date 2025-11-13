AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 134,20 GBP abwärts.

Die AstraZeneca-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 134,20 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 133,20 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 134,40 GBP. Bisher wurden heute 320.573 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,48 GBP an. Gewinne von 0,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 28,66 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,29 GBP je AstraZeneca-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 06.11.2025. Das EPS belief sich auf 1,22 GBP gegenüber 0,71 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,27 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,43 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,17 USD je Aktie.

