AstraZeneca im Blick

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gibt am Donnerstagvormittag ab

13.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 134,52 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
151,40 EUR -0,45 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der AstraZeneca-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 134,52 GBP. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 134,28 GBP. Bei 134,40 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.903 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,48 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 0,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 95,74 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,46 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,29 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 06.11.2025. In Sachen EPS wurden 1,22 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 0,71 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,27 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,43 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,17 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
12.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
10.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
