AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gewinnt am Mittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 136,06 GBP.
Das Papier von AstraZeneca legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 136,06 GBP. Zwischenzeitlich stieg die AstraZeneca-Aktie sogar auf 136,44 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,60 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 200.144 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,84 GBP. Dieser Kurs wurde am 18.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 42,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,46 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 145,86 GBP.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 06.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,22 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,71 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 11,27 Mrd. GBP gegenüber 10,43 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,17 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
