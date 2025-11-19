AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Zuletzt ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 135,80 GBP.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 135,80 GBP. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 135,84 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 135,60 GBP. Bisher wurden heute 35.206 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,84 GBP erreichte der Titel am 18.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 2,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AstraZeneca-Aktie bei 145,86 GBP.

AstraZeneca ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,22 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,71 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,27 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,43 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,17 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung