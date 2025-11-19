AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 137,08 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 137,08 GBP. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 137,42 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 135,60 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 503.408 AstraZeneca-Aktien.

Am 18.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,84 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 1,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,25 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 145,86 GBP für die AstraZeneca-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 06.11.2025. Das EPS wurde auf 1,22 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,71 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,27 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,17 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

