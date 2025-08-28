DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin95.953 +0,5%Euro1,1680 ±0,0%Öl68,33 +0,8%Gold3.417 +0,6%
NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

28.08.25 22:32 Uhr
Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen | finanzen.net

NASDAQ Composite-Kurs am Donnerstag zum Handelsschluss.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,53 Prozent stärker bei 21.705,16 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,135 Prozent auf 21.619,27 Punkte an der Kurstafel, nach 21.590,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 21.534,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21.742,46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21.178,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.05.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19.100,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17.556,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,57 Prozent nach oben. 21.803,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Rambus (+ 8,05 Prozent auf 81,09 USD), Amtech Systems (+ 7,04 Prozent auf 6,39 USD), CIENA (+ 5,55 Prozent auf 97,89 USD), TTM Technologies (+ 5,39 Prozent auf 46,90 USD) und Myriad Genetics (+ 4,89 Prozent auf 6,22 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Astro-Med (-5,96 Prozent auf 10,41 USD), 3D Systems (-5,86 Prozent auf 2,41 USD), Compugen (-4,76 Prozent auf 1,40 USD), Lifetime Brands (-3,26 Prozent auf 3,86 USD) und Dorel Industries (-2,79 Prozent auf 0,90 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 64.224.628 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,809 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,16 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,31 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: 3D Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

