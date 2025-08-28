Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

NASDAQ Composite-Kurs am Donnerstag zum Handelsschluss.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,53 Prozent stärker bei 21.705,16 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,135 Prozent auf 21.619,27 Punkte an der Kurstafel, nach 21.590,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 21.534,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21.742,46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21.178,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.05.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19.100,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17.556,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,57 Prozent nach oben. 21.803,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Rambus (+ 8,05 Prozent auf 81,09 USD), Amtech Systems (+ 7,04 Prozent auf 6,39 USD), CIENA (+ 5,55 Prozent auf 97,89 USD), TTM Technologies (+ 5,39 Prozent auf 46,90 USD) und Myriad Genetics (+ 4,89 Prozent auf 6,22 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Astro-Med (-5,96 Prozent auf 10,41 USD), 3D Systems (-5,86 Prozent auf 2,41 USD), Compugen (-4,76 Prozent auf 1,40 USD), Lifetime Brands (-3,26 Prozent auf 3,86 USD) und Dorel Industries (-2,79 Prozent auf 0,90 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 64.224.628 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,809 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,16 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,31 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net