BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 41,77 EUR ab.

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 41,77 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 41,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,56 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 261.680 Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 22,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 38,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 50,32 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 28.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 2,37 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,68 Prozent auf 17.305,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.974,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,63 EUR fest.

