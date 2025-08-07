DAX24.157 -0,2%ESt505.343 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1639 -0,2%Öl66,77 +0,5%Gold3.393 -0,1%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Blick auf BASF-Kurs

BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Aufschlag

08.08.25 12:05 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
44,84 EUR 0,15 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 44,85 EUR. Bei 45,10 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 435.990 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. 22,76 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,61 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,44 EUR für die BASF-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 11.07.2025. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 0,48 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,77 Mrd. EUR.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,73 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

