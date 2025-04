BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Verlusten

Blick auf BASF-Kurs

Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 40,26 EUR nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 40,26 EUR ab. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 39,72 EUR. Bei 41,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.429.102 BASF-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,76 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 7,10 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 51,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 28.02.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BASF ein Ergebnis je Aktie von -1,78 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,09 Prozent auf 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,87 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 02.05.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 23.04.2026.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

