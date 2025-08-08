DAX24.073 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.097 -0,2%Nas21.482 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
Heute im Fokus
Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast
Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider!
Aktienkurs aktuell

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag auf rotem Terrain

11.08.25 16:09 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 44,81 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 44,81 EUR ab. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 44,79 EUR. Bei 45,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 918.963 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 22,87 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,50 EUR je BASF-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 11.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

