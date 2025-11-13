BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 44,03 EUR.
Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 44,03 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,06 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.392 BASF-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,05 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,25 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 44,90 EUR angegeben.
BASF ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 2,64 EUR je Aktie aus.
