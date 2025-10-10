Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Freitagnachmittag

Kurs der Beiersdorf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 91,06 EUR.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 91,06 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 91,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 84.562 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. 51,22 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,02 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 4,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,50 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

