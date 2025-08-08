Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf legt am Vormittag zu
Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 101,35 EUR.
Um 09:06 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 101,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 101,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.373 Beiersdorf-Aktien.
Bei 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,87 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2025 auf bis zu 92,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 127,90 EUR.
Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.
Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,48 EUR je Beiersdorf-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:41
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
