Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Montagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 101,25 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 101,25 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 101,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 100,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.370 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 137,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 26,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 8,62 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Beiersdorf dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

