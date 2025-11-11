DAX23.987 +0,1%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,84 -0,3%Gold4.136 +0,5%
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag mit Aufschlag

11.11.25 09:22 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 93,32 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 93,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 93,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.110 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 47,56 Prozent Luft nach oben. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 119,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,38 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
27.10.2025Beiersdorf OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
27.10.2025Beiersdorf OverweightBarclays Capital
27.10.2025Beiersdorf BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

