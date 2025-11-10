Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag billiger

DAX23.983 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.306 +1,3%Bitcoin90.991 +0,3%Euro1,1550 -0,1%Öl63,42 -0,4%Gold4.095 +2,4%
So entwickelt sich Beiersdorf

10.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 92,82 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 92,82 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,74 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,00 EUR. Bisher wurden heute 60.082 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 137,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 32,59 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,02 EUR am 26.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 6,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 119,00 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,38 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

