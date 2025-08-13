Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Beiersdorf im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 101,55 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 101,55 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,65 EUR an. Mit einem Wert von 102,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.108 Beiersdorf-Aktien.

Bei 137,70 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 35,60 Prozent zulegen. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,89 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

