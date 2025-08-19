DAX24.337 -0,4%ESt505.481 ±-0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,54 +0,9%Gold3.327 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Intel 855681 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX etwas leichter -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
SAF-HOLLAND-Aktie fällt: Chef Geis erhält vorzeitige Vertragsverlängerung SAF-HOLLAND-Aktie fällt: Chef Geis erhält vorzeitige Vertragsverlängerung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktienkurs aktuell

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

20.08.25 12:07 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 102,35 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
102,25 EUR -1,00 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 102,35 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 101,75 EUR. Bei 103,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.302 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 34,54 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 9,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Beiersdorf-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 128,22 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Beiersdorf von vor 3 Jahren rentiert?

Jefferies & Company Inc. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Buy

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
27.06.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.06.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen