Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 102,35 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 102,35 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 101,75 EUR. Bei 103,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.302 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 34,54 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 9,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Beiersdorf-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 128,22 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Beiersdorf von vor 3 Jahren rentiert?

Jefferies & Company Inc. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Buy

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung