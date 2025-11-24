DAX23.164 +0,3%Est505.507 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1545 +0,3%Öl62,38 -0,2%Gold4.071 +0,1%
So entwickelt sich Beiersdorf

Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Mittag ins Plus

24.11.25 12:06 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Mittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 90,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
90,34 EUR 1,32 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Beiersdorf legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 90,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 91,06 EUR. Bei 90,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.952 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Bei 87,02 EUR fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,00 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

