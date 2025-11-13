DAX24.227 -0,6%Est505.789 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.624 +1,2%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.227 +0,7%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Mittag ins Minus

13.11.25 12:04 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Mittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 4,60 GBP abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 4,60 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,59 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,65 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.901.383 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 4,76 GBP erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 39,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,75 GBP angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 04.11.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 36,35 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,483 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

