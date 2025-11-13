BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BP

Blick auf BP-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,61 GBP ab.

Das Papier von BP befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,4 Prozent auf 4,61 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,61 GBP. Mit einem Wert von 4,65 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 703.007 BP-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,76 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,75 GBP.

BP ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 36,35 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,483 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren bedeutet

BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor einem Jahr verdient