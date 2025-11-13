BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,3 Prozent auf 4,62 GBP ab.

Die BP-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 4,62 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,59 GBP. Mit einem Wert von 4,65 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 6.749.671 BP-Aktien.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,76 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 28,66 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,75 GBP an.

Am 04.11.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,20 Prozent auf 35,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,35 Mrd. GBP gelegen.

Die BP-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,483 USD je Aktie aus.

