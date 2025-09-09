DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.496 -0,5%Nas21.970 +0,4%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1718 +0,1%Öl67,48 +1,4%Gold3.646 +0,6%
So entwickelt sich Brenntag SE

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag im Minusbereich

10.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 50,42 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 50,42 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 50,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 88.118 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,30 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,81 EUR aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

