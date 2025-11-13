Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 49,92 EUR.
Um 15:52 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 49,92 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 50,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.037 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 37,66 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,71 EUR am 07.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 8,43 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,97 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 55,93 EUR.
Am 12.11.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,62 Prozent auf 3,72 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,07 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden.
Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,52 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Brenntag SE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|12:51
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Brenntag SE Equal Weight
|Barclays Capital
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Brenntag SE Sell
|UBS AG
