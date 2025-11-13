DAX24.068 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.998 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,10 +0,7%Gold4.209 +0,3%
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

13.11.25 16:08 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 49,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
49,41 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 49,92 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 50,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.037 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 37,66 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,71 EUR am 07.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 8,43 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,97 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 55,93 EUR.

Am 12.11.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,62 Prozent auf 3,72 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,07 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag: Ist das die Wende?

Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Underweight

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
12:51Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12:51Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG

