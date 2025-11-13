Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 49,56 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 49,56 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 49,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.109 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,66 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 45,71 EUR fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 8,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 55,93 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,62 Prozent auf 3,72 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,07 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Brenntag SE am 11.03.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,52 EUR je Aktie.

