Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 48,34 EUR.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 48,34 EUR. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 48,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 66.933 Stück.

Bei 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 45,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 5,44 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 55,93 EUR.

Am 12.11.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,07 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,72 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,46 EUR je Aktie aus.

